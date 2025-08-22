  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Bayrak direğindeki dansa soruşturma

Bayrak direğindeki dansa soruşturma
KAPADOKYA'DA Uçhisar beldesindeki tarihi kalede bir kadın turist, Türk bayrağı direğinde dans gösterisi yaptı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine valilik yabancı uyruklu kadın hakkında suç duyurusunda bulundu. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Nevşehir Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bahse konu yabancı uyruklu şahıs hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 300 ve 301. Maddeleri kapsamında adli tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
