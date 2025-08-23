Yunanın gözü Türkiye Fransa ortaklığında: Başkan Erdoğan’ın hamleleri Atina’yı gölgede bıraktı!

Yunanistan merkezli Thess Today'ın haberine göre Fransa ve Türkiye, savunma sanayinde yeni iş birliklerine hazırlanıyor. Paris ile Ankara arasındaki ilişkiler, uzun süredir yaşanan gerilimlere rağmen yeniden canlanırken, iki tarafın Eylül ayında New York'ta Birleşmiş Milletler zirvesi sırasında bir araya gelmesi bekleniyor.





"ANKARA ATİNA'YI GERİ PLANDA BIRAKIYOR"

Haberde, Türkiye'nin dış politikada etkin adımlar atarken Yunanistan'ın gelişmeleri sadece dışarıdan izlediği vurgulandı. Fransa ve Türkiye'nin savunma sanayinde ortak projeleri masaya yatırdığı bir dönemde, Atina'nın "Rafale alımlarına güvenerek" hareketsiz kaldığı ve bölgesel dengelerde etkisizleştiği belirtiliyor.Başkan Erdoğan'ın, Ukrayna'da barışın sağlanması için girişimlerde bulunduğu, Batı ile yakın ilişkiler geliştirirken Rusya ile de temaslarını sürdürdüğü ifade edildi. Ayrıca Gazze konusunda güçlü çıkışlar yaptığı, Fransa ile de yeni anlaşmalara kapı araladığı aktarıldı. Yunanistan'ın ise bu süreçte yalnızca "tepkisel" bir tutum sergilediği kaydedildi.