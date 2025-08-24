AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “İzmir’de insanların umudunu nasıl çaldığınızı ortaya çıkıp anlatın!”

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, partisinin Kars İl Başkanlığı'nca düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katıldı. Güler burada gündeme dair açıklamalarda bulundu. Güler'in hedefinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel vardı. Özel'in siyasi kalpazanlık yaptığını ileri süren Abdullah Güler, "Şu emanet olarak aldığınız belediyelerden bir tanesine gösterin de görelim" dedi.

"SİYASİ KALPAZANLIK"

GÜLER, "İzmir'de biz diyoruz ki günde 550 konut üretiyoruz. Yani İzmir'deki en son yolsuzluk operasyonuna bakın, insanların umudunu çaldılar. 500'e yakın mağdur var. İzmir depreminden sonra konut yapacağız vaadiyle insanların umutlarını çaldılar. Kandırdılar, şu anda yargılanıyorlar. Bir kelime etmiyor. İzmir 30 yıldır yönetimlerinde, İzmir Körfezi binlerce balık ölüsü, koku, rezillik, pislik, bir kelime et be kardeşim bir kelime et. Sivas'a gelip yüksek hızlı treni eleştireceğine şu İzmir'e bir bak da şu körfezi nasıl temizleyeceğiz. Bu kokudan nasıl kurtulacağını, şu kooperatif yolsuzluğuyla insanların umudunu, hayallerini nasıl çaldığınızı bir izah edin. Siyasi kalpazanlık diye bir kavram vardır. Tam bir siyasi kalpazanlık örneğidir bu biliyor musunuz? Ne ile itham ediliyorsunuz? Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, bu kadar ayıplı işlerin yanında anlımız ak diyor. Bir leke bile bizde yok diyor. Sanki uzayda oldu bu olaylar. Gözünün önünde oldu" dedi.