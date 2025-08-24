Atatürk'ün manevi mirası Savarona ve TCG Anadolu geçiş törenine hazır

TCG Anadolu, 'Mavi Vatan Boğaz Geçişi' için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrencinin katılımıyla Sarayburnu'ndan sabah saatlerinde demir aldı. TCG Anadolu, aralarında TCG Savarona, Deniz Kuvvetlerine ait gemiler, TCG Hızır Reis Denizaltısı'nın da bulunduğu 8 gemi ve 1 denizaltıyla boğaz geçişi gerçekleştirecek. Program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda 21 pare top atışı ve çimarivayla selamlanmasıyla son bulacak.

TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda yapılacak 'Mavi Vatan Boğaz Geçişi' için Sarayburnu'ndan sabah 06.30'da hareket etti. Saat 15.30'da başlayacak geçiş için TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis Denizaltısı ile Karadeniz açıklarında buluşacak. Sabah saatlerindeki seyir, gemilerin Karadeniz'e varmalarının ardından saat 15:30'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden güneye hareketiyle başlamış olacak.