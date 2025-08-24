Emine Erdoğan’dan melania trump’a mektup

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a yazdığı mektup ile tüm annelerin vicdanlarına seslendi. Gazze'deki feryada sessiz kalınmamasını isteyen Erdoğan, "Hayatta kalmayı başarmış 1 milyonu aşan Gazzeli çocuk için hala bir şansımız var" ifadelerini kullandı.

VİCDANİ HASSASİYET

MELANİA Trump'ın paylaşımlarının, güncel meselelere dair hassasiyet taşıyan bir vicdana sahip olduğunu hissettirdiğini ifade eden Emine Erdoğan, bunu Putin'e yazdığı mektubunda da gördüğünü bildirdi. Trump'ın insanlığın ortak hissiyatına tercüman olduğunu düşündüğünü kaydeden Emine Erdoğan mektubunda, "Bilhassa bir lider eşi olarak, Ukrayna'daki savaşın yıkıcı etkileri altında yok olan hayatlara, dağılan ailelere ve kimsesiz kalan çocuklara gösterdiğiniz duyarlılık, kalplere umut aşılayan bir girişimdir. 'Sessiz bir kahkahaya mecbur bırakılan' Ukraynalı çocukların neşeli gülüşlerinin geri getirilmesi talebiniz çok anlamlıdır. Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk için gösterdiğiniz bu önemli hassasiyetinizi daha da güçlü bir şekilde, 2 sene içerisinde 18 bini çocuk olan 62 bin masum sivilin zalimce katledildiği Gazze için de göstereceğinize inanıyorum" dedi.