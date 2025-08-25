Emine Erdoğan’ın mektubu dünya basınında ses getirdi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektup, dünya basınında birçok ajans ve haber sitesi tarafından manşetlere taşındı. İngiltere'de yayın yapan BBC: Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'ı Gazze'de acı çeken çocuklar için konuşmaya çağırdığına işaret edilen mektupta yer alan "Bu adaletsizliğe karşı sesimizi ve gücümüzü birleştirmeliyiz" ifadesine vurgu yapıldı.

Almanya'da yayınlanan Der Spiegel dergisi: Mektupta, Gazze'deki çocuklara destek çağrısında bulundu" ifadelerine yer verdi. İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a yazdığı mektubu "Erdoğan'ın eşinden Beyaz Saray'daki Başkan'ın eşine: Netanyahu'ya baskı yapın" başlıklı haberiyle okuyucularının dikkatine sundu. Filistin'de yayın yapan Alkuds Alarabi de habere geniş yer verdi.