Katil İsrail hastaneye hedef aldı! Gazze'de kan donduran görüntüler

Katil İsrail hastaneye hedef aldı! Gazze'de kan donduran görüntüler

Soykırımcı İsrail Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4'ü gazeteci 15 kişi hayatını kaybetti.

AA

Katil İsrail hastaneye hedef aldı! Gazze’de kan donduran görüntüler

İsrail ordusu, Nasır Hastanesi'nin 4. katına iki ayrı hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun önce hastanenin 4. katını vurduğu, ikinci saldırının ise ilk yardım ekiplerinin ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada gerçekleştirildiği aktarıldı.

Katil İsrail hastaneye hedef aldı! Gazze’de kan donduran görüntüler

Saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci olan Muaz Ebu Taha hayatını kaybetti.

Katil İsrail hastaneye hedef aldı! Gazze’de kan donduran görüntüler

Yapılan ilk açıklamalarda öldüğü belirtilen Reuters kameramanı Hatem Ömer'in ise ağır yaralı olduğu aktarıldı.

Katil İsrail hastaneye hedef aldı! Gazze’de kan donduran görüntüler

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, saldırıda biri itfaiye eri olmak üzere 11 Filistinlinin de yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yaralıları kurtarmaya ve ölüleri enkaz altından çıkarmaya çalışan 7 itfaiye erinin ise yaralandığı kaydedildi.

