Bahçeli: Önümüzdeki fırsat heba edilmemeli

MHP lideri Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü ve Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli, "Malazgirt Zaferi, tefrika ve tezvirata mahkum düşen Anadolu'nun yeniden doğuşunu müjdelemiş, haksızlığa ve zulme maruz kalan mazlumların dirilişini tetiklemiş ve teşvik etmiştir" dedi.

"HİSSİYAT ZEDELENMESİN"

Malazgirt Zaferi'nin sonuçlarının hala müessir ve müsellem olduğunu belirten Bahçeli, "Müstevli ve muhasım çevreler bu zaferden dolayı 9,5 asırdır huzursuz, sancılı ve rahatsızdır. Türk milletinin varlığından, bir ve kardeşçe yaşamasından, acıda ve anıda, sevinçte ve hüzünde tek nefes olmasından korkuya kapılanların menhus ve menfur oyunları devamlı güncellenmiş, zaman zaman da genişlemiş ve genelleşmiştir. Terörsüz Türkiye, fetihler sürecinin, taarruz bilincinin, hasılı ve son tahlilde Malazgirt Zaferi'nin istikbalin tertemiz yüzüyle birleşmesi, yeni yüzyılın barış, huzur ve kardeşlikle çelikleşmesidir. Önümüzdeki altın fırsat heba edilmemeli, coğrafyayı vatan yapan millet çatısı altındaki kardeşlik hissiyat ve hususiyeti zedelenmemelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, açıklamasının devamında, "Malazgirt'te temerküz eden fetih aklının, insanlarımızın diliyle kökeniyle ilgilenmeyen, bunu dert etmeyen ve ortak değerlerde buluşmayı temel alan selim ve selis iradenin, elleri öpülesi ecdadımızın çığlık kadar hür muhteşem çağrısını ve muzaffer çehresini yere düşürmeyeceğine gönülden inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Türk tarihinin her bir döneminde, milli bekanın muhafazası için emsalsiz sorumluluklar üstlenmiş, en çetin imtihanları sabır ve vatanperverlikle geçmiş, milli birlik ve kardeşliğin nişanesi olmuş aziz ecdadımızı hürmet ve rahmetle anıyorum. Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünde Büyük Hakanımız Sultan Alparslan'a, kahraman neferlerimize, Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümünde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, ülkü arkadaşlarına ve muhterem şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Taarruz ve zafer günümüz mübarek olsun. Vatanımız sonsuza kadar var olsun" diye konuştu.