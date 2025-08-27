Başkan Erdoğan duyurdu: Çelik Kubbe’yi envantere alıyoruz

Başkan Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde "Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katacak ve başka bir seviyeye taşıyacak hamlelerimizi gerçekleştiriyoruz. Çelik Kubbe envanterimize giriyor, ASELSAN yeni tesislerine kavuşuyor. İşi şansa bırakma lüksümüz yok, kendi harp sistemlerini geliştiremeyen hiçbir ülke geleceğine güvenle bakamaz. Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgiyi belirleyen fark hava taarruz sistemlerinin etkinliğidir. Çok kısa sürede tüm engellere rağmen çok ciddi yol aldık.

Dosta güven düşmana korku verecek 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe sistemini ülkemize kazandırıyoruz. Çelik Kubbe bağımsızlığımızın yeni safhası. Çelik Kubbe ile farklı bir klasmana çıkacağız. Geliştirdiğimiz yüksek teknoloji ürünleri yüksek adetlerde üretmemiz şart. ASELSAN ve diğer savunma şirketlerinin bu konuya verdiği önem takdire şayandır.

ASELSAN'ın 50. yılına yakışacak Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temeli atıyoruz. Burası Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisidir.