Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST Mavi Vatan’da önemli mesajlar: Savunma sanayimiz destan yazıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan programına katıldı.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin neferlerini ve programa katılan gençleri selamlayan Erdoğan, "Sizlerle birlikte Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne gönül veren, ülkemizin güçlü yarınlarına öncülük eden tüm gençlerimize, tüm evlatlarımıza buradan selamlarımı gönderiyorum." ifadesini kullandı.

Umudun, sevginin ve aydınlığın timsali olan gençlerle İstanbul Tersanesi Komutanlığı mensuplarını bir arada görmenin bahtiyarlığını yaşadığını belirten Erdoğan, "TEKNOFEST Mavi Vatan'a hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birliğiniz, beraberliğiniz, kardeşliğiniz daim olsun. Cenab-ı Allah bahtınızı açık etsin, gözlerinizdeki ışık hiç eksik olmasın." dedi.

"ÜÇ GURUR VERİCİ ADIMI AYNI ANDA ATTIK"Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağustosun milletin tarihinde ve milli hafızada özel bir yere sahip olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Malazgirt'te, Çaldıran'da, Mohaç'ta ve Büyük Taarruz'da destanlar yazdığımız zaferler ayındayız. İki gün önce Malazgirt Zaferi'mizin 954'üncü yıl dönümünü büyük bir gururla kutladık. Ahlat ve Malazgirt'teki iftihar tablosu gerçekten muhteşemdi. Milletçe bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Malazgirt Ovası'nda ebedi ve ezeli kardeşliğimiz yeniden tescillendi. Dün ise ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesindeydik. Şirketimizin 50'nci yılında savunma sanayimiz adına üç gurur verici adımı aynı anda attık. Çelik Kubbe bileşeni sistemlerimizi envantere aldık. ASELSAN'a ait 14 tesisin açılışını gerçekleştirdik. Ayrıca, Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelini attık. İşte bugün de İstanbul Tersane Komutanlığımızdayız. İki gün sonra 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü kutlayacağız. Yani Zafer Haftamızı hakkını vererek en güzel şekilde idrak ediyoruz. Muhalefet gibi nümayiş yapmıyor, kuru gürültüyle, içi boş sloganlarla bu önemli günleri geçiştirmiyoruz. Tam tersine her açıdan dolu dolu geçirmeye gayret ediyoruz."

Gençlerin Zafer Haftası'nı tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu topraklar için kanlarını dökerek, canlarını feda ederek Anadolu'yu bizlere yurt yapan şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Şurası bir gerçek ki ne yaparsak yapalım onların haklarını asla layıkıyla ödeyemeyiz. Her şeyden önce bu ülke bize aziz şehitlerimizin kutsal emanetidir. Ay yıldızlı bayrağımız onların fedakarlıkları sayesinde dalgalanıyor. Vatan toprakları üzerinde onların yüzü suyu hürmetine hayatımızı özgürce idame ettirebiliyoruz. Millet olarak tarih sahnesindeki varlığımızı yüzlerce yıldır yine onların sayesinde sürdürüyoruz. Rabb'im hepsinden razı olsun. Ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin."

Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'ndaki "Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı." dizelerini hatırlattı.

Gençlere seslenen Erdoğan, "Sizler hepiniz şehit oğlusunuz, şehit torunlarısınız. Burada şunu da tüm samimiyetimle söylemek durumundayım. Şu an karşımda şehit ve gazilerin emanetlerine sıkı sıkıya sarılan şuurlu bir gençlik görüyorum. Şu an büyük ve güçlü Türkiye'nin temellerini atan, geleceğine sahip çıkan, özverili bir gençlik görüyorum. Her yönüyle muhteşem, her açıdan muazzam, bilgisiyle, vizyonuyla, isteğiyle, tutkusuyla hayranlık uyandıran bir gençliği karşımda görüyorum. İnanın sizlere bakınca Çaka Bey'i, Umur Bey'i, Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa'yı hatırlıyorum. Sizlere bakınca Oruç Reis'i, Piri Reis'i, Turgut Reis'i hatırlıyorum. Sevgili gençler, sizlere baktıkça gemileri karadan yürüten Sultan Fatih'in o keskin dehasını, cihana yön veren Sultan Selim'in o büyük zekasını, Sina Çölü'nü 13 günde geçen Sultan Yavuz'un o kararlılığını görüyorum. Karşımdaki şu güzel topluluğa baktığımda emin olun Türkiye'nin parlak geleceğini görüyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, gençlere heyecanları için teşekkür ederek, "Milletimize verdiğiniz güven için her birinizi tek tek tebrik ediyorum. Sizin gibi köklerini, misyonunu bilen, hedefe kilitlenmiş bir gençlikle yol yürüdüğüm için Rabb'ime sonsuz hamdediyorum. TEKNOFEST Mavi Vatan'da gönüllerimizi buluşturan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, T3 Vakfımıza, programda emeği geçen tüm kardeşlerime şükranlarımı iletiyorum." diye konuştu.

Festival için çok güzel bir program hazırlandığını vurgulayan Erdoğan, gençlere vizyon kazandıracak pek çok etkinliğin organize edildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Su altı ve deniz aracı yarışmalarından interaktif gemi dizayn atölyelerine, forum ve konferanslardan eğitici ve eğlenceli sahne gösterilerine velhasıl 4 gün boyunca devam edecek TEKNOFEST Mavi Vatan programının ülkemiz, milletimiz bilhassa da siz gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ürünleriyle, projeleriyle, eserleriyle TEKNOFEST teknoloji yarışmalarında maharetlerini sergileyecek tüm gençlerimizin gözlerinden öpüyor, hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum." diye konuştu.

Engellere rağmen inancın ve azmin neleri başardığını görmek isteyenlerin bugün Türk savunma sanayine baktığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin iftihar vesilesi olan savunma sanayimiz kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyor. Dostlarımız başarılarımızdan övgüyle bahsederken, hasımlarımız endişe ve telaş içinde bizi yakalamaya çalışıyor. Varsın uğraşsınlar, onlar koşacak ama bizi yakalayamayacaklar." ifadelerini kullandı.

"ÇOK KISA SÜREDE DÜNYANIN GIPTAYLA TAKİP ETTİĞİ BİR SEVİYEYE GELDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan 100 yıl önce İstiklal Harbi nasıl ezilenlere umut aşıladıysa, savunma sanayi hamlelerinin de bugün mazlumlara cesaret verdiğini vurguladı.

"Filistin'den Suriye'ye, Yemen'den Somali'ye, Sudan'dan Libya'ya nerede sıkıntı çeken bir kardeşimiz varsa Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyor." diyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Elbette bugünlere kolay gelmedik. Sevgili gençler ne mi yaptık? 'Olmaz.' diyenlere aldırmadık. 'Yapamazsınız.' diyenlere kulak asmadık. 'Hayal görüyorsunuz.' diyenlere prim vermedik. Hayalperest olmadık ama hayal kurmaktan da asla vazgeçmedik. İnsanımıza güvendik, mühendislerimize, şirketlerimize, siz gençlerimize sonuna kadar güvendik. Sonuçta çok kısa sürede dünyanın gıptayla takip ettiği bir seviyeye geldik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü İstanbul Boğazı'nda yapılan geçit törenini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Avara' komutuyla zafer yolculuğuna başlayan ve 24 Ağustos'ta dünyanın incisi İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerimiz hepimizin göğsünü kabarttı. Çok maksatlı amfibi gemimiz TCG Anadolu, barbaros sınıfı fırkateynimiz TCG Oruç Reis, ilk milli fırkateynimiz TCG İstanbul, ilk milli savaş gemimiz TCG Heybeliada, amfibi çıkarma gemimiz TCG Sancaktar, hayalet denizaltı gemimizin ikinci platformu TCG Hızır Reis, kılıç sınıfı hücumbotumuz TCG Kalkan, mayın avlama gemimiz TCG Alanya gibi her biri donanmamızın caydırıcı gücü olan son teknolojiye sahip platformlarımızı oraya götürdük."

Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu gemilerimizle birlikte Gazi Mustafa Kemal'in emaneti TCG Savarona da geçit törenimizde ilk kez yerini aldı. Sevgili gençler, Savarona yıllarca kaderine terk edilmişti. Genç Cumhuriyet'imizin bir dönemine tanıklık eden bu yat, maalesef bir ara, edep ederek söylüyorum, kumarhane olarak da kullanılmıştır. Biz bunu aldık, aslına sadık kalarak baştan aşağı yeniledik ve mavi sularla tekrar buluşturduk. Gazi Mustafa Kemal'in 'Bir çocuğun oyuncağını beklemesi gibi bekledim.' dediği yatını burada yakından görebileceksiniz. Yarışmalarda dereceye giren evlatlarımız ile şehit yakınları ve gazilerimiz Savarona gemisini ziyaret edebilecekler. Donanmamızın amiral gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun kapıları da ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz inşallah. Bununla kalmayacağız, bize yakışan neyse onu da yapacağız. TCG Anadolu'da Bayraktar TB2, TB3 ve KIZILELMA gibi insansız hava araçlarımızın yanı sıra ZAHA, Vuran, Kobra gibi zırhlı araçlarımız da yer alacak. TEKNOFEST ziyaretçileri, Türk denizciliğinin nereden nereye geldiğini, bugün hangi yeteneklere sahip olduğunu böylece görme fırsatı bulacak."

Türkiye'nin savunma sanayisini güçlendirirken, aynı zamanda genç kuşakların da teknolojiye, dijitale ve inovasyona ilgisini artırmaya çalıştıklarını belirten Erdoğan, "TEKNOFEST'ler bu gayretlerimizin sembolü haline geldi. İlkini 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST'in bu sene yurt içinde 10'uncusunu, toplamda 12'ncisini düzenliyoruz. 8 yılda yaklaşık 11 milyona yakın ziyaretçi ağırladık." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 2025 yılında birincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, ikincisi İstanbul'da olmak üzere iki TEKNOFEST tertip ettiklerini anımsatarak şöyle devam etti:

"Toplam 63 yarışmaya 1,2 milyona yakın yarışmacı başvuru yaptı. TEKNOFEST'in her yıl gençlerimizin ilgisine daha fazla mazhar olmasını çok kıymetli görüyorum. Bütün bu rakamlar aslında bizlere şunu söylüyor, TEKNOFEST gençliği bentleri tek tek yıkarak doludizgin geliyor. Bu ülkenin gençleri teknolojiye, araştırmaya, yeni şeyler keşfetmeye daha fazla merak sarıyor. Bu milletin evlatları Türkiye için hayal kurmaktan ve hayallerinin peşinden gitmekten asla vazgeçmiyor. Onca algı çalışmasına, dozu sürekli artırılan onca provokasyona, propagandaya rağmen gençlerimiz kendilerine güveniyor, inanıyor, yarınlarına umutla bakıyor."

Şair Arif Nihat Asya'nın, "Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın." dediği gençlerle kıvanç duyduğunu dile getiren Erdoğan, "Merhum Mehmet Akif'in, üstat Necip Fazıl'ın, rahmetli Nurettin Topçu'nun ve daha nice fikir erbabımızın özlemini çektiği TEKNOFEST gençliğini bizlere yoldaş eden Rabbime şükürler olsun." dedi.

"SİZLER YÜKSELEN BİR ÇAĞIN ÖNCÜLERİ, TÜRKİYE YÜZYILI'NIN MİMARLARISINIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere şöyle seslendi:

"Bu kutlu yürüyüşün sancaktarı kim mi? Sizlersiniz. Sizler yükselen bir çağın öncüleri, Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarısınız. Şunu her bir genç arkadaşımın bilmesini istiyorum. Gelecek sizin, Türkiye sizin hatta tüm dünya sizin. Acizlerin size hudut çizmesine asla izin vermeyin. Büyük düşünün, büyük hedefler belirleyin ve o hedeflere ulaşmak için yılmadan, yorulmadan, yıkılmadan yürümeye devam edin. Özgürlük istiyorsanız özünüze dönün. Adalet istiyorsanız medeniyetinize sarılın. Gelecek istiyorsanız mazinizle barışın. Şunu da lütfen hiçbir zaman unutmayın. Sevgili gençler, sizler Sultan Alparslan'ın, Selahaddin Eyyubi'nin, Fatih'in torunlarısınız. Ne sömürgecilik ne soykırım ne zulüm, şanlı tarihinde hiçbir leke olmayan çok büyük bir milletin çocuklarısınız. Başınızı her zaman dik tutmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum. Her birinizden işte bu öz güvenle hareket etmenizi istirham ediyorum. Sizin öz güveniniz, sizin azminiz bu ülkenin en büyük teminatıdır. Göreceksiniz, bugün attığınız küçük adımlar, gelecekte büyük başarıların kapısını açacaktır. Bugün yaptığınız fedakarlıkların meyvelerini yarın hiç tahmin etmediğiniz alanlarda toplayacaksınız. Biz öncekilerden devraldığımız emaneti şanla, şerefle taşıdık. Gençler olarak siz de bizden teslim alacağınız sancağı inşallah çok daha yükseklere çıkaracaksınız. Ben buna inanıyorum. Size güveniyorum. İnşallah son nefesime kadar da güvenmeye devam edeceğim. Biliyorum ki siz varsanız her zaman umut var, gelecek var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in Zindandan Mehmed'e Mektup şiirinin "Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir." dizesini hatırlatarak, "Evet yarınlar bizimdir, milletimizindir, Türkiye Cumhuriyeti'nindir. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmayacak, inşallah sabırla, azimle, samimiyetle çalışacağız. En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye'yi inşallah sizin için hayata geçireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Donanmanın mensuplarına başarılar dileyerek, savunma sanayisinde destan yazan firmaları kutlayan Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan'a katılan ve katkı sunan Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfına ve diğer kurumlara teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EŞİ EMİNE ERDOĞAN İLE SAVARONA'YI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program kapsamında, milli uçak gemisinin test rampasının son modül kaynağını gerçekleştirdi, ardından işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından milli uçak gemisinin maketi hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun üzerine, "Bunun inşallah bir büyüğünü bu tersanemizde inşa edeceğiz ve böylece çok daha farklı bir konuma sıçramış olacağız. Gerek komutanlarımızla gerek mimar ve mühendislerimizle beraber durmak yok, yola devam diyeceğiz." ifadesini kullandı.

İstanbul Tersane Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile programa katılan Emine Erdoğan'a simgesel TCG Savarona gemi kampanası takdim etti.

Emine Erdoğan'ın, denizcilikte devlet büyüklerini ve komutanları gemiye giriş ve çıkışlarında selamlama amacıyla çalınan silistre düdüğü figürlü kolye taşıdığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da rengi olan beyaz kıyafet giydiği görüldü.

Program sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile günün anısına fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca restore edilerek donanmaya kazandırılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti.

Yatta görevli subaylar, Erdoğan çiftini silistre düdüğü çalarak karşıladı. Emine Erdoğan da boynundaki silistre düdüğünü çalarak karşılık verdi.