Bursa’da büyük orman yangını

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alandaki yangın, ekiplerin hummalı çalışmasıyla enerjisini kaybetti. Yangın söndürme çalışmasına 5 helikopter, 4 söndürme uçağı, 151 araç ve 718 personel katılıyor. Yangın, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi sınırına ulaşırken; Yenişehir-Bursa yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Alevler Marmaracık Mahallesi yakınındaki akaryakıt istasyonunu ile tavuk çiftliğini de tehdit ediyor. Bazı bağ evleri tahliye edildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Fethiye Mahallesindeki ormanlık alanda başlayan orman yangını, Marmaracık ve Seymen mahallelerini de tehdit etmişti. Çiftlikteki hayvanlar ekipler tarafından kurtarılırken, yangına havadan ve karadan mücadeleyle enerjisinin önüne geçildi.

Alevleri kontrol altına almak için 718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 araç ile müdahaleye devam ediyor.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi sınırına ulaşırken; Yenişehir-Bursa yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Alevler Marmaracık Mahallesi yakınındaki akaryakıt istasyonunu ile tavuk çiftliğini de tehdit ediyor

Yangın, yerleşim alanlarına 10 metreye kadar yaklaştı.Kırsaldaki 40 bağ evinin tahliye edildi, bölgedeki Güneş Enerjisi Santrallerinin (GES) de zarar gördüğü bildirildi.

Öte yandan, yangın nedeniyle kapatılan Bursa- Yenişehir karayolunun Yenişehir istikameti, tek yönlü olarak trafiğe açıldı.

