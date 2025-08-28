Devletin ev sahipliğinde Alevi zirvesi toplanıyor

Alevi toplumunun çatı kuruluşu olan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, yurt genelinden 250'yi aşkın inanç önderini Ankara'da bir araya getiriyor. Gün boyu sürmesi öngörülen önemli istişare zirvesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak yaklaşık 3 yıl önce kurulan ve halihazırda 2 binden fazla cemevine doğrudan maddi destek sağlayan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, bugün önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Yurt genelinden Alevi dernekleri ile inanç önderleri, başkanlık binasında bir araya gelerek yeni dönemin yol haritasını istişare edecek.

TÜM BAŞLIKLAR MASADA

'İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısı'nd birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmayı güçlendirecek yeni projeler masaya yatırılacak. Cemevlerinin talep ve ihtiyaçları kapsamlı şekilde ele alınacak. Ayrıca Alevi-Bektaşi kültürünün korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik öneriler de değerlendirilecek. Alevi toplumu tarafından merakla beklenen toplantının sabah saat 09.00'da başlayıp akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor. Tüm başlıkların kapsamlı şekilde istişare edileceği zirvede bir de soru-cevap bölümü olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bakan Ersoy ve Başkan Esma Ersin'in, inanç önderlerinin merak ettiği tüm sorulara yanıt vererek bundan sonraki sürece ilişkin önemli bilgilendirmelerde bulunması bekleniyor.