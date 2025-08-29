Başkan Erdoğan’dan önemli kabul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Müslüman Âlimler Birliği ve Türkiye'deki İslam Âlimleri Vakfı iş birliğinde 50 ülkeden 150 İslam âliminin katılımıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen program için İstanbul'da bulunan İslam âlimleri ile Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası İslam Düşünce Vakfı ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez de kabulde hazır bulundu.