Kremlin duyurdu! Başkan Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'e yapacağı ziyaretteki programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uşakov, Rusya lideri Putin'in 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde liderle görüşeceğini bildirdi. Uşakov, 25. ŞİÖ Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini açıkladı. Görüşmede, iki liderin bölgesel ve küresel sorunları ele alacağını kaydetti.

Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko gibi ŞİÖ üyesi ülkelerin liderleri ile görüşeceğini belirtti. Türkiye'den Başkan Erdoğan'ın katılacağı zirveye, gözlemci ve diyalog ortağı ülkelerden Moğolistan, Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Maldivler, Nepal, Mısır, Türkmenistan, Endonezya, Malezya, Laos ve Vietnam'ın liderleri katılım sağlayacak. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu, zirvede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ŞİÖ Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, ayrıca BDT, ASEAN, KGAÖ, EİT, AİGK, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) gibi kurumların temsilcilerinin de bulunacağını belirtti.