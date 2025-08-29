Üniversite hastaneleri randevu sistemine alındı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Uşak Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Uşak Sağlık Yöneticileri' toplantısına katıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında sadece hizmet sunan değil, aynı zamanda üreten bir ülke olma yolunda ilerlediğini söyledi. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Memişoğlu, "Üniversite hastanelerinin bir kısmına Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınabilecek" dedi.

1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

AİLE hekimliği vasıtasıyla pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde 1 Eylül'den itibaren uygulamanın başlayacağını duyuran Memişoğlu, "Bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil; milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz. Her türlü desteği, her türlü yardımı da yaparak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.