Bakan Bayraktar, Çin’de enerji ve iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği Çin ziyaretine eşlik etti. Üç gün süren ziyarette Bakan Bayraktar, Çin'in enerji yönetimi ve bu alanda öne çıkan firmalarıyla önemli görüşmeler yaptı.

ENERJİ YÖNETİMİ İLE ÜST DÜZEY TEMAS

Bakan Bayraktar, Çin'deki temasları kapsamında, 6 ayrı Çinli enerji firmasının yöneticileriyle bir araya gelerek iş birliği imkanlarını ele aldı. Çin Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Wang Hongzhi ile görüşen Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl iki ülke arasında imzaladığımız 'Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' kapsamında hayata geçirmek istediğimiz somut projeleri ele aldık. Özellikle nükleer ve yenilenebilir enerji konusunda önemli iş birliği fırsatlarımız olduğunu düşünüyoruz. Bunları hayata geçirmek için de hükümetler arası anlaşmaların önemli olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ENERJİ FİRMALARIYLA GÖRÜŞME

Bakan Bayraktar, Pekin'de Çin'in önemli enerji şirketlerinden Energy China, Wison, Honghua ve Dongfang'ın üst düzey yöneticileriyle de ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Görüşmelere ilişkin bilgi veren Bakan Bayraktar, Energy China ve Dongfang ile Türkiye'de yenilenebilir enerji üretimi ve teknolojilerine ilişkin büyük ölçekli yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini ifade etti. Halihazırda ikinci yüzer üretim platformunun üretimini gerçekleştiren Wison ile mevcut çalışmaları ve yeni iş birliği imkanlarını ele aldıklarını belirten Bayraktar, Honghua ile de petrol üretim ekipmanları ve servis hizmetleri konusunda ortak çalışma alanlarını görüştüklerini bildirdi.

TİENCİN'DE GÜNDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ

Bayraktar ayrıca Shanghai Elektrik, Dongfang ve State Grid yöneticileri ile Tianjin'de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, "Ülkemizde özellikle yenilenebilir enerji alanında hem elektrik üretimi ve iletimi hem de ekipman üretimi konularında büyük ölçekli yatırım yapmalarına yönelik fırsatları ele aldık" ifadelerini kullandı.