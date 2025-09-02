“Sayın Özel, İzmir Körfezi’ne bakmalı”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuştu. "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nın ana mottosunun "Hep birlikte güçlü Türkiye" hedefine ulaşabilmek olduğunu belirten Zorlu, bunlardan birinin Başkan Erdoğan'ın iradesiyle vücut bulan iç cepheyi güçlendirme hedefi olduğunu dile getirdi.

Zorlu, "Bu geldiğimiz nokta, ortaya çıkan netice ve oluşan bu komisyonun ardında ve yanında herhangi müzakere, herhangi pazarlık söz konusu değildir. Sayın Özel'e tavsiyem, madem balıkçılığı bu kadar önemsiyor ki onlar da bizim baş tacımızdır, önce İzmir Körfezi'ne bakmasını tavsiye ediyorum.

Oradaki kirlenmeye, atık suya, oksijensiz kalmış toplu balık ölümlerine baktığı zaman esasında çok daha büyük bir vazifeyi yerine getirmiş olacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.