Sözcü Çelik’ten AK Parti MYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Çelik Ömer MYK gündemine ilişkin bilgiler verdi ve önemli açıklamalarda bulundu.

SÖZCÜ ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:

Nazileri bile geri bırakacak katliam gerçekleştiriyorlar. Bütün dünyada Filistin'in tanınması yönünde çok anlamlı bir hareketlilik var. Bu hareketlilik karşısında ABD'nin Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi çok yanlış olmuştur. Gerek Mahmud Abbas, gerek diğer yetkililerin vizelerinin iptal edilmesi hakkaniyetsiz ve adaletsiz bir karardır. Bu karardan geri dönülmesi gerekir. Filistinlilerin sesinin duyulması, meselenin doğası ve hakkaniyeti gereğidir. Filistin'in sesi olma konusunda en gür ses sayın Cumhurbaşkanımızdan çıkmaktadır. Filistin davası, Netanyahu'nun soykırım BM Genel Kurulu'na damga vuracaktır.

ÇELİK KUBBE SİSTEMİ

Zafer Haftası ayında önemli gelişmeler oldu. Çelik Kubbe konusunda geldiğimiz nokta, tüm dünyada yankılandı. Savunma sanayimizde önemli bir eşik geçilmiş oldu. Bize ambargo uygulayanlar Türkiye'nin geldiği noktayı manşetlerinde yayınladılar. Savunma sanayimizin geldiği nokta gurur vericidir. Bazı komşu ülkeler, Çelik Kubbe'nin kendileri için tehdit olduğunu iddia ediyor. Türkiye'nin gücü kimse için tehdit değildir. Ancak Doğu Akdeniz ve Ege'de kimse yanlış işler peşinde koşmamalıdır.

MAVİ VATAN'DAKİ GELİŞMELER

Suriye'deki olaylar sebebiyle çok sayıda gemi Akdeniz'e gönderildi ki balıkçı teknesi koyacak yer kalmadı. Mavi Vatan konusunda gelişmeler çok kıymetli ve önemlidir. TEKNOFEST Mavi Vatan'ın hayata geçirilmesi de son derece önemlidir. Kahraman silahlı kuvvetlerimize bu teslimatların yapılması önümüzdeki dönem açısından son derece kıymetli sonuçlar doğuracaktır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye konusu her zaman gündemimizde. Sayın Cumhurbaşkanımız da açılış konuşmasında bu konuya değindi. TBMM'de kurulan komisyonun odak noktası PKK'nın feshi. Biz terörsüz Türkiye derken PKK'nın bütün uzantılarının tamamının feshedilmesi gerektiğini bu sürecin başında ifade ettik. Suriye'de net bir şekilde gözlemliyoruz; silah bırakmaktan kaçınmak, merkezi yapıyı sabote edecek davranış içerisine girmek bütün bu davranışlar bu sürece karşı davranışlardı. Suriye'de başka bir plan peşinde koşanlar, Siyonizmin planının parçası olacaklar.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİNİN İPTALİ

Bazı yayınlarda kayyum atandı deniyor ama yargılama süreci devam ediyor. Daha önceki bir CHP İl Yönetimini tekrar atanmış. Biz siyasi partilerin bu şekilde gündeme gelmelerini istemeyiz. Görüldüğü kadarıyla CHP yönetimi alınmış daha önceki bir CHP yönetimi oraya ihtiyati tedbir olarak getirilmiştir.