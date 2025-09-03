Atina’dan kışkırtıcı hamle

Yunanistan basınında yer alan habere göre Atina hükümeti Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı bir adım atmaya hazırlanıyor. Kathimerini gazetesindeki haberde, Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden İsrail'i Avrupa'ya bağlaması planlanan projeyi hayata getirmek için yeniden harekete geçtiği bildirildi. Geçtiğimiz yıl İtalyan bayraklı Levoli Relume gemisi, Çoban Adası-Kerpe hattında deniz dibine elektrik bağlantısı şebekesi döşenmesi planı kapsamında araştırmalar yapıyordu. İtalyan bayraklı gemi, Türkiye'nin müdahalesi sonrası faaliyetlerine son vererek bölgeden ayrılmıştı.

ANKARA'DAN LİBYA ADIMI

Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu'nun (LNA) lideri Halife Hafter ile Bingazi'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirmesinin yankıları sürüyor. Middle East Eye sitesinin haberine göre Hafter de bu ay içerisinde Türkiye'ye gelmeyi planlıyor. Türkiye, Libya ve Mısırlı kaynaklara dayandırılan habere göre ziyaret, Libya'da ulusal birliği teşvik etmeyi ve Türkiye ile Libya arasında Doğu Akdeniz konusunda imzalanan mutabakatı güçlendirmeyi amaçlıyor.