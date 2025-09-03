Bay Kemal geri mi dönüyor? Herkes bu detayı konuşuyor!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne delegelerden gelen başvurular üzerine dava açılmıştı.

Şaibeli 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar verdi. Yönetimden alınan kadro yerine ise mahkeme Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ın içinde bulunduğu geçici bir kadroyu görece getirdi.

KARARI TANIMADI

Kararın ardından görevindne alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, il binasına giderek "Bu karara karşı hukuki ve siyasi mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hukukçularımız itiraz edecekler. Biz il binamızda olacağız. Örgütümüz burada olacak. Görevimizin başındayız. Görevimizin başında olmaya devam edeceğiz. Gerçek CHP'li tek bir kişi bile bu karara uymaz. MYK'mızın aldığı kararları da buradan takip edeceğiz ve uygulayacağız" açıklamalarında bulundu.

PARTİDEN İHRAÇ KARARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kısa süre sonra Mahkemenin verdiği kararı tanımadığı yönünde açıklama yaparken il başkanlığına Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği birinin giremeyeceğinin altını çizerek "Görevi kabul edeceğini anladığımız kişiyi partiden ihraç ettik" ifadelerini kullandı.

"CHP'Yİ CHP'LİLER YÖNETECEK"

CHP il Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin kararın kendisi için sürpriz olduğunu belirten bir mesaj yayımladı. Tekin, karar sonrası 'X' hesabından yaptığı paylaşımda "Savaş meydanlarında kurulmuş CHP'nin öğrencisiyim. Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir. Söz konusu CHP ise gerisi teferruattır" dedi. Gürsel Tekin gazeteci Barış Yarkadaş'a da "Benim için de sürpriz oldu. Partimizin adliye koridorlarından kurtulması için elimi taşın altına koyacağım. Partimizi kayyuma bırakacak değiliz. CHP'yi birlik, beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP'li isimlerden oluşturulmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız, her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP'yi CHP'liler yönetecek" diye konuştu.

"KİMSEYLE TEMASIM OLMADI"

A Haber'e konuşan Gürsel Tekin görevinin başında olduğunu, planlamalarını yaptıklarını kaydederken, ihraç kararını ise kamuoyunun takdirine bıraktığını ifade etti. Gürsel Tekin, "Üyelikten istifa etmedim, ben CHP'liyim" vurgusunu yaparken, aidat iddialarıyla ilgili olarak ise, "Hırsızlık-arsızlık bulamayıp aidat konuşuyorlar" dedi. Tekin karar sonrası CHP'den kimseyle temasının olmadığını açıkladı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Gürsel Tekin, görüşme sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Kemal Bey ile görüşmedim, benim CHP'liliğimi kimse tartışamaz. Hayatım boyunca altı ok'a sadık kaldım, arkadaşlarım da aynı şekilde tertemizdir."

TÜM GÖZLER 15 EYLÜL'DE

Parti içi muhalefet mutlak bulan kararına hazırlanırken partili kaynaklar Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası karar ardından duruma itiraz etmeyeceği ve genel merkezdeki görevine geri döneceğini düşünüyor. Gözler 15 Eylül'de görülecek olan kurultay davasına çevrildi.