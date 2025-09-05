Başkan Erdoğan: Bağımsızlık idealini geleceğe aktaracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Eylül 1919 tarihinde gerçekleştirilen Sivas Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümü vesilesiyle dün bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Millî Mücadele tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi, milletimizin bağımsızlık azmini, millî birlik ve beraberlik iradesini tüm dünyaya duyurduğu, tam bağımsız Türkiye idealinin temellerinin atıldığı tarihî bir meşaledir. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar ile Türk milletinin esareti kabullenmeyeceği, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının her şeyin üzerinde olduğu ilan edilmiştir" dedi.



TUĞRUL İNANÇER'İ ANDI

Bu tarihî kongrede, manda ve himayenin reddedildiğine dikkati çeken Erdoğan, "Milletin kendi iradesine ve gücüne güvenmesi gerektiği ortaya konulmuş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun en önemli adımlarından biri atılmıştır. Bugün bizlere düşen görev, Sivas Kongresi'nin ruhunu daima canlı tutmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, bağımsızlık ideallerimizi gelecek nesillere aktarmaktır. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Sivas Kongresi'nin kahramanlarını, İstiklal Mücadelemizin tüm aziz şehitlerini rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, bu Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularla selamlıyorum" dedi. Öte yandan, Başkan Erdoğan, mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'i vefatının üçüncü yılında andı. Erdoğan, "Ömrünü İslam'a ve Müslümanlara hizmet etmeye adayan değerli mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi'yi rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

