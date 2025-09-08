Görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan tutuklandı

Hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen Arslan, kararın ardından teslim olmuştu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "rüşvete aracılık ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında iş insanı F.A. da gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İlker Arslan ile iş insanı F.A., sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün NSosyal hesabından önceki gün yapılan açıklamada, Arslan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı duyurulmuştu.