Başkan Erdoğan: Sokakların karıştırılmasına izin vermeyiz

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, önemli konuların masaya yatırıldığı kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Konuşmamın başında bu sabahki kalleş saldırıda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin ve emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun.

Yükseköğretim, ekonomi ve sosyal hizmetler başta olmak üzere aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Ahlat'ta gerçekleştirdiğimiz son toplantıdan sonra yurt içi ve yurt dışında neler yaptığımızı hatırlatmak istiyorum.

25-30 Ağustos tarihleri arasında Zafer Haftamızı önemine uygun şekilde bu senede dolu dolu geçirdik. Törenlerde milletimizin ebedi kardeşliğini tüm dünyaya ilan ettik.

"ÇELİK KUBBE İLE ARTIK FARKLI LİGİN OYUNCUSUYUZ"

27 Ağustos'ta iki programımız vardı. Aselsan'ın Gölbaşı yerleşkesini ziyaret ettik. 460 milyon dolar değerinde toplam 47 araçtan oluşan çelik kubbe sistemini kahraman ordumuzun envanterine kazandırdık

Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelini attık. Çelik Kubbe ile hava savunmasında farklı bir ligin oyuncusu haline geliyoruz. Ülkemiz içindeki kimi çevrelerin hazımsızlığı... 'Çelik Kubbe vatandaşı değil yandaşı koruyacak' diyecek kadar gözünü nefret bürümüş bir güruhun varlığı, halkın çoğunluğunu aşağılayan sorunlu bir yaklaşımdır.

Her bir savunma aracının amacı, Türkiye Cumhuriyetini ve her bir ferdini en üst düzeyde korumaktır.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: BU BASİT GERÇEĞİ ARAŞTIRMA GEREĞİ BİLE DUYMUYOR

Balıklar ve turistler füze denemelerinden rahatsız oluyormuş. Doğru desen doğru değil. Komik desen komik değil. Beyefendi yalnızca komut ile hareket ettiği için bu basit gerçeği araştırma gereği bile duymuyor.

Ortada bu şahsın iddia ettiği gibi problemli bir tablo yok.

Nükleer santrale gelince; dünyada 70 yıldır kullanılan bir kaynaktır. 2025 itibariyle 31 ülkede 416 nükleer reaktör faal halde. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 15 ülkede 62 reaktör inşa ediliyor. Artan enerji talebimizi karşılamak istiyorsak nükleer enerjiyi üretim portföyümüze mutlaka dahil etmek zorundayız.

Akkuyu'nun devreye girmesiyle şeytanın bacağını kıracağız. Nükleer santrale karşı çıkmak cehalet ürünü değilse ancak ark niyetle açıklanabilir.

İkinci törenimiz Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim alan subay ve astsubayların mezuniyet töreniydi. Genç kardeşlerimizi yeni görev yerlerine uğurladık. 5011 subay ve astsubayımızın her birini tekrar tebrik ediyorum.

Vatandaşlarımız Türk donanmasının son teknolojiye sahip caydırıcı unsurlarını görme imkanına sahip oldu. Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarındaki eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1405 teğmenimizin yanı sıra misafir öğrencilerimizin de mezuniyet sevincini paylaştık.

Büyük Zafer'in kazanılmasına vesile olan tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz.

"NETANYAHU HÜKÜMETİ İYİCE ZIVANADAN ÇIKTI"

1 Eylül'de Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katıldım. Türkiye olarak biz de üye ülkelerle işbirliğimizi kazan-kazan temeliyle ilerletmek gayretindeyiz. Zirvede birçok devlet ve hükümet başkanıyla bir araya geldik. Hem zirve hitabımızda hem de ikili görüşmelerimizde Gazze'deki soykırım ilk sırada yer aldı.

Netanyahu hükümeti iyice zıvanadan çıktı.

Tüm imkanlarımızla Gazzeli mazlumların yanındayız. Masumları katleden cinayet şebekesinin tüm şımarıklıklarına rağmen dik duruşumuzu koruyoruz.

Bugüne kadar deprem bölgesi için kullandığımız kaynakların miktarı 75 milyar doları geçiyor. Tüm gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Gerek deprem konutları ve iş yerleri gerekse 41 projemizin Malatya'ya hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

"MİLLETİMİZİN HUZURUNUN BOZULMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYİZ"

Seçim döneminde bizi insafsızca eleştiren, afetzedelere bedava ev sözü veren çapsızlara, bir daha bize laf etmeden önce deprem konutlarını ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Biz millete olan vaadine sadık bir kadroyuz. Arkasında duramayacağımız sözleri vermedik.

Son iki seçimde halkı vaat yağmuruna tutanlar ise seçim bittikten sonra hiç oralı olmadılar. Suyu ucuzlatacaklardı, Zam üstüne zam yaptılar. Ulaşımı kolaylaştıracaklardı, zorlaştırdılar.

Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Mahkeme kararlarını eleştirmek ayrı şeydir. Tanımamak ayrı şeydir. Yanlış bulduğunuz şeylerle ilgili başvuru yolunuz açıktır. Mahkeme kararlarını tanımıyorum demek hukuk devletine açıkça kafa tutmaktır. Milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz. Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk savaşının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine izin vermeyeceğiz."

GENÇLERE MÜJDE

Yuva kuracak gençlere verilecek desteği artırıyoruz. Kredi tutarını 250 bin liraya çıkarıyoruz.