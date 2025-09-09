Gazze’ye hareket eden Küresel Sumud Filosu’na saldırı

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika haberleri... İsrail'in ablukasını kırmak için 10 Eylül'de Tunus'tan yola çıkmaya hazırlanan Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine dron saldırısı düzenlendi.

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine, Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese X sosyal medya platformundan, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun ana teknesine Tunus'taki limanda dron saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Tunus'taki limanda filonun ana teknesine dron saldırısı düzenlendiğini belirten Albanese, limana doğru hareket eden diğer iki teknenin acil korunmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

