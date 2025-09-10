Antalya Belediyesi’ne yeni rüşvet operasyonu: 17 kişi gözaltına alındı

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yeni rüşvet operasyonu düzenlendi. Muhittin Böcek’in gelini Zeynep Kerimoğlu dahil 20 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan kişiler arasında belediye yöneticileri ve iş adamlarının olduğu da öğrenilirken, Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyum atandı.

SABAH

Cumhuriyet Halk Partili Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni rüşvet operasyonu düzenlendi.

BÖCEK'İN GELİNİ DAHİL 20 KİŞİ GÖZALTINDA!

Operasyon kapsamında görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zeynep Kerimoğlu dahil 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Sabah saatlerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirilen yeni operasyonlarda 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği 17 kişinin yakalandığı öğrenildi.

ARALARINDA BELEDİYE YÖNETİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI VAR

Gözaltına alınan kişiler arasında belediye yöneticileri ve iş adamlarının olduğu belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Yıldız M., Zeynep K., iş insanı Emin H., Bilal S., İsmail E., Fırat A., Halil A., Çağrı G., Kaan K., Oktay A., Levent Ş., Halil K., Salih A., Emin A., İmrahim E., gözaltına alındı. S.E., T.S.,ve H.A.'nın ise arananlar arasında olduğu öğrenildi.

