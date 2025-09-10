İsrail, Hamas liderlerine suikast saldırısı düzenledi

İSRAİL ordusu, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerine hava saldırısıyla suikast düzenlediğini duyurdu. İlk belirlemelere göre, Hamas'ın Doha'daki ateşkes müzakere heyetinin İsrail saldırısından kurtulduğu kaydedilirken, polis ve sağlık ekipleri patlama alanına sevk edildi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Hamas'ın önde gelen liderlerine yönelik gerçekleştirilen saldırının, tamamen bağımsız bir İsrail operasyonu olduğu kaydedilerek, "İsrail başlattı, İsrail yönetti ve tüm sorumluluğu İsrail üstleniyor" denildi.

KATAR: HUKUK İHLALİ VAR

KATAR Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari yaptığı paylaşımda, "Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Bürosu üyelerinin ikamet ettiği konutlara düzenlenen korkakça İsrail saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı, tüm uluslararası hukuk ve normların açık bir ihlali olup, Katarlıların ve Katar'da ikamet edenlerin güvenliği ve emniyeti için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise İsrail'in Katar'daki Hamas yetkililerine yönelik saldırısının 'tehlikeli' olduğunu ve 'uluslararası hukukun ihlali' olduğunu söyledi. ABD'nin Doha Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Amerikan vatandaşlarına evde kalma çağrısında bulunuldu.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırısını lanetledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınmasının, İsrail'in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını gösterdiği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar'ın da eklendiğine işaret edilerek, bu durumun, İsrail'in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtı olduğu vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi: "Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar'ın yanında yer almaktayız. Uluslararası topluma, İsrail'in durdurulması için baskı yapılması için çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."