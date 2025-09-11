Zafer Partisi lideri Özdağ için 4 yıl 8 ay hapis istemi

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Özdağ'ın iddianame konusu ifadelerinin, Cumhurbaşkanı'nın şahsiyetine yönelmiş, aşağılama, küçük düşürme, ölçüsüz, siyasi eleştiriyi aşan ve itham içeren cümleler olarak değerlendirildiğini kaydetti. Mütalaada, Özdağ'ın üzerine atılı suçtan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken ayrıca, ara kararını açıklayan mahkeme, Özdağ ve avukatına savunma yapmak için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.