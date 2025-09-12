Alaattin Köseler’in usulsüzlük sicili kabarık! Beykoz Belediyesi’nde istifalar peş peşe gelmişti: Yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor!

CHP'li Beykoz Belediyesi Meclis Üyeleri tarafından sistematik olarak iftira, hakaret ve psikolojik baskıya maruz kalan Beykoz Belediyesi Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurmuştu. Gürzel açıklamasında, bazı meclis üyelerinin kişisel hırsları nedeniyle kendisine baskı uyguladığını söylemiş ve "Buna rağmen sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimi ve değer gördüğümü de bilinmesini isterim." ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE KÖSELER'İN USULSÜZLÜK SİCİLİ

Tutuklu eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, Gürzel'e yönelik yaptığı açıklamanın ardından Köseler hakkındaki usulsüzlükler bir kez daha gündeme geldi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına verilen ifadelerde, Alaattin Köseler hakkında şunlar anlatılıyor…

TÜM HUKUKSUZ İŞLERDE BELEDİYE BAŞKANI VAR

Sözleşmeli Personel Abbas Önder Mutlu: "Belediye Başkanı, Ataşehir'den Veli Gümüş'ü (Köseler'in Özel Kalem Müdürü) getirdi. Veli Gümüş'ün mal ve hizmet alımı ya da bakım ve onarım işlerinde istediği firmalara ihale verilmesi konusunda ilgili birim sorumlularını tehdit ettiği, belediyede çalıştırmayacağını söylediği belediye içerisinde yaygın olarak konuşulmaktaydı. Veli Gümüş'ün diğer firmalarla olan ilişkilerinden Beykoz Belediye Başkanı haberdardır. Onun bilgi ve talimatı olmadan 11 yıllık belediyeci olarak ifade etmek isterim ki hiçbir şey yapılamaz. Tüm hukuksuz işlerde belediye başkanı bu işin içindedir. Veli Gümüş görünürde olup Belediye Başkanı onun arkasındaydı. Tüm ihale süreçlerinde hukuka aykırı işlemler içine girdi."

BÜTÜN SÜREÇLERDEN HABERİ VARDI

Bilgi İşlem Müdürlüğü Personeli Abbas Gürdal: "Kasım 2024'te güvenlik kamera kayıt cihazına aktarım sağlandı. 300.000 gibi bir rakam karşılığı yapılan bir işti. Ancak 10 gün sonra daha önceden bu işi yapan Gürsel isimli şahsa doğrudan teminin yapılması istendi. Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş bunu benden istedi. Ben böyle usulsüz bir işleme imza atmayacağımı söyledim. Bütün süreçlerden belediye başkanının hiç kuşku yok ki bilgisi var ancak bu süreci yürüten ve yöneten Ataşehir'den gelen özel kalem müdürü Veli Gümüş. Onu da getiren Belediye Başkanı. Belediye Başkanı belediyenin en üst derecede amiri onun bilgisi ve talimatı olmadan belediyede hiçbir hareket olmaz."

KÖSELER'İN SÖZÜYLE İHALESİZ İŞ YAPTIK

Hakan Dindar: "Alaattin Köseler'i makamında halen tutuklu olan eşim Havva Dindar ile ziyaret ettik. Bir kısım hak edişlerimiz ile yeni dönemde bizimle çalışıp çalışmak istemediği hususunu açıkça konuştuk. Biz Alaattin Köseler'in sözü üzerine bize bildirilen tüm teknik işlemleri herhangi bir ihale süreci olmadan yaptık."

AK PARTİ DÖNEMİNDEKİ ŞİRKETE İHALE VERMEYİ YASAKLADI

Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül: "Köseler'in odasında bulunduğumuz esnada Başkan beni Veli Gümüş ve Duran Bülbül ile tanıştırdı. Bu iki şahsın ihalelere teklifler vereceğini söyleyerek tabiri caizse ihaleleri onların kazanması yönünde tavsiyede bulundular. Başkan, toplantılarda AK Parti döneminde ihale alan şirketlere kesinlikle ihale verilmeyeceğini bize dikte etmeye çalıştı."

FİYAT BELİRLEYİP TEHDİTLE İHALE ALDIRDI

Belediye Başkan Danışmanı Duran Bülbül: "Veli Gümüş ve Metin Ülgey isimli çalışanların büyük bir baskı ve etkinliği vardı. Farklı birimlerden yapılan ihaleler öncesinde ihale yetkililerine bu iki şahsın telefon açmak suretiyle fiyat sorduklarını, bu fiyata ihaleyi almasını istedikleri ve bu konuda tepki gösteren ihale yetkililerini tehdit ettiklerini, istenen fiyatla olmayan ihalelerin iptaline çalıştıklarını haricen duydum. Belediyecilik sistematiğinde emir komuta belediye başkanındadır. Alaattin Köseler'in izni ve talimatı olmadan Beykoz'da hiçbir işlem yapılamaz."