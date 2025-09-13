Can Holding soruşturmasında flaş gelişme! Kenan Tekdağ’ın sorgusu başladı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgütsel faaliyet yürütüldüğü, bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği gerekçesiyle Can Holding'e operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında Habertürk ve Show TV gibi medya kuruluşlarının da yer aldığı 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu. Haklarında gözaltı kararı verilen Devran Çimen, Kemal Çimen, Kenan Tekdağ, Devran Can ve Cemal Can gözaltına alınırken holdingin patronlarından Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can ve Mehmet Kaya adreslerinde bulunamadı. Şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.

KENAN TEKDAĞ'IN SORGUSU BAŞLADI

Öte yandan Can Holding Yayın Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları sebepleri ile tedavi gördüğü hastanede gözaltına alınmıştı. Hastanede gerekli tetkikler yapıldı. Jandarma eşliğinde Maslak Jandarma'ya gönderilen Tekdağ'ın sorgusuna başlandı.