  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Eyyüp Kadir İnan acı haberi duyurdu: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Eyyüp Kadir İnan acı haberi duyurdu: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından Hamdi Kılıç hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan "Partimize ve Cumhurbaşkanımıza sarsılmaz bir bağlılıkla hizmet etmiş, derin birikimi ve düşünce adamı kimliğiyle ömrünü davasına, milletine ve devletine adamıştı" ifadelerini kullandı.

DHA

Giriş Tarihi:

Eyyüp Kadir İnan acı haberi duyurdu: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Hamdi Kılıç, bir süredir devam eden rahatsızlıkları nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti. Kılıç'ın cenazesi, ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Hamdi Kılıç'ın vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, kıymetli büyüğümüz Hamdi Kılıç ağabeyimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Partimize ve Cumhurbaşkanımıza sarsılmaz bir bağlılıkla hizmet etmiş, derin birikimi ve düşünce adamı kimliğiyle ömrünü davasına, milletine ve devletine adamıştı. Rabb'im rahmetiyle kuşatsın, mekanını cennet, makamını ali eylesin. Ailesinin, camiamızın başı sağ olsun" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA