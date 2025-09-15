Başkan Erdoğan Filistin için dünyaya seslenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayının ikinci yarısında iki önemli zirveye katılacak.

İsrail'i zorlayacak diplomasi ataklarının ilki Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşecek.

Netanyahu yönetiminin 9 Eylül'de Doha'ya gerçekleştirdiği saldırının ardından Katar'ın çağrısı ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle düzenlenen Devlet Başkanları Zirvesi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü ve Lübnan, Suriye, Yemen ve İran gibi bölge ülkelerine genişlettiği saldırılar sonrasında düzenlenmeye başlanan İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvelerinin üçüncüsü olacak. Erdoğan'ın da katılacağı zirvede, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının yanı sıra İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden soykırım faaliyetleri, işgal ve ilhak operasyonları ele alınacak.

Zirvede kabul edilecek kararda barış ve güvenliğin devamı için İsrail'in Gazze ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarının ivedilikle durdurulmasına vurgu yapılacak.

FİLİSTİN DAMGA VURACAK

Filistin diplomasisinin ikinci önemli ayağı ise New York'taki BM Genel Kurulu olacak.

BM Genel Kurulu oturumuna katılmak için 21-24 eylül tarihlerinde ABD'ye ziyarette bulunacak Erdoğan, Filistinli mazlumların BM'deki sesi olarak dünyaya önemli mesajlar verecek.

ABD Dışişleri Bakanlığının vizelerini iptal etmesi nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurula katılamayacak olmasını, Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi dönüşünde değerlendiren Erdoğan, "Filistin'in sesinin kısılması doğru değildir. Bu yıl Genel Kurul'a muhtemelen Filistin meselesi damga vuracak.

Filistinli yetkililer BM Genel Kurulu toplantısına katılmasa dahi Filistinli mazlumların sesi orada yankılanacaktır" demişti.

BM Genel Kurulu'nun bu defa, önceki yıllardan farklı olarak Filistin lehine gelişmelere sahne olması bekleniyor. Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyacaklarını açıklarken, bu gelişmenin Filistin'in diplomatik konumunu güçlendireceği ve İsrail üzerindeki uluslararası baskıyı artıracağı ifade ediliyor.

Öte yandan BM Genel Kurulu, liderler zirvesi öncesinde Filistin'e destek yönünde önemli bir adım atarak, iki devletli çözümü temel alan New York deklarasyonunu 142 ülkenin oyuyla kabul etti. Ayrıca 22 Eylül'de BM 80. Genel Kurul oturumu kapsamında Fransa ve Suudi Arabistan'ın başkanlık edeceği iki devletli çözüm konferansı da düzenlenecek.

ERDOĞAN'IN MESAJLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının merkezinde Filistin yer alacak. Erdoğan, bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı olmadığını dile getirirken, Netanyahu yönetiminin Gazze'de soykırım uyguladığını ve soykırıma kalkışanların mutlaka cezalandırılması gerektiğini vurgulayacak. İsrail'in Gazze'yi işgal planının kabul edilemez olduğuna işaret edecek olan Erdoğan, Filistinlilerin yurdunun Filistin olduğunu, buradan başka bir yere gidemeyeceklerinin altını çizecek. Erdoğan'ın konuşması sırasında Gazze'de yaşanan dramı gözler önüne seren fotoğrafları da BM kürsüsünden göstermesi bekleniyor.

"İSRAİL'E KARSI GÜÇLÜ TEPKİ" ÇAĞRISI

İSLAM İşbirliği Teşkilatı (İİT)- Arap Ligi (AL) Dışişleri Bakanları, bugün gerçekleşecek olağanüstü liderler zirvesine hazırlık amacıyla bugün Doha'da toplanacak. Bakanlar bugün olağanüstü zirveye sunulacak karar tasarısını ele alacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ilk günden beri, İsrail saldırganlığının Filistin'le sınırlı kalmayacağı ve İsrail'in yayılmacı politikalarının tüm bölge için tehdit oluşturduğu uyarılarını hatırlatarak, "İsrail'in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya ve siyasi gayelerle komşu bölgelerindeki mevcut durumu suiistimal etmeye çalıştığını" vurgulayacak. Fidan, "Bölge ülkelerinin ve sorumluluk sahibi küresel güçlerin eşgüdüm içinde hareket ederek İsrail'e karşı güçlü tepki göstermesi gerektiği" mesajını verecek.