Son dakika: CHP’nin kurultay iptali davası 24 Ekim’e ertelendi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan iptal davasında beşinci duruşması ertelendi.

DAVACI VEKİLİ: ÖZEL, KURULTAY İRADESİNİ YOK SAYDI

Davacı Vekili, Onur Yusuf Üregen: "Vurguladığımız üzere CHP'nin dört 5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultayı kamu düzenine aykırılık ve tam kanunsuzluk nedeniyle mutlak butlanla batındır. İlk olarak dört 5 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da düzenlenen kurultayda genel başkan ve karar organlarının seçimlerine yönelik dönemin tutuklu İBB başkanı Ekrem İmamoğlu ve mevcut genel başkan sayın Özgür özel koordinasyonunda birden çok sanık tarafından organize şekilde siyasi Partiler kanununa muhalefet edilerek oylamaya hile karıştırılması kurultay iradesini tamamen ortadan kaldırmıştır. Kutay divan Başkanı tarafsızlığını yitirmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sonuçlar neticesinde çok sayılı partiler hakkında ceza davası açılmıştır."

DAVANIN GEÇMİŞİ

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı.

CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmişti. Mahkeme, talebi makul bularak, duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar vermişti.