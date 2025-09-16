"Katil İsrail'i durduracak güce sahibiz"

Başkan Erdoğan dün İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşma yapan Başkan Erdoğan, düzenlenen zirvelerde İsrail'in saldırganlığının bölge için oluşturduğu tehdidin dünyaya ilan edildiğini belirten Erdoğan, "Terörden beslenen bu çarpık zihniyetin uluslararası istikrar ve güvenlik için risk teşkil ettiğini defalarca ortaya koyduk. İsrail şimdi de Tunus açıklarındaki sivil gemileri hedef aldı. Seçilmiş siyasetçilere ve devlet adamlarına suikastler düzenledi. Şimdi de arabulucu Katar'a saldırdı. Son saldırı, İsrail'in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşımıştır" ifadelerini kullandı.

'YETENEKLERİMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ'

Başkan Erdoğan, "İsrail'in güçlü bir tepki ve yaptırımla muhatap olmadan kısa vadede durmayacağını, işgal ve istikrarsızlık politikalarına hız vereceğini biliyoruz. Bunu engelleyecek imkanlarımızın olduğunun farkındayız. Artık bazı alanlarda kendi kendine yeter seviyeye ulaşmamız şarttır. Bunların başında caydırıcı bir savunma sanayi ve kalkınma geliyor. Yeteneklerimizi ve tecrübelerimizi siz kardeşlerimizle paylaşmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isterim. Gelecek 10 yılları kazanmak için şimdiden bu alanlarda işbirliğimizi yoğunlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz Türkiye olarak 1,5 senedir İsrail'le tüm ticari işlemleri durdurduk. Böylece yıllık olarak 9,5 milyar dolarlık bir rakamdan sarfı nazar ettik. Soykırım davasına desteğin de çok önemli olduğu kanaatindeyim. Savunma sanayinde güç artırılmalı" dedi.

Başkan Erdoğan, zirve kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ekibiyle bir araya geldi. Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

'HEZEYAN TEKRARLANIYOR'

Erdoğan, "Netanyahu hükümetinin esas amacının Filistin'deki katliam ve soykırımı sürdürürken, hiçbir ayrım yapmadan tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu artık şüphe götürmez bir gerçektir. Karşımızda kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti ve onun vücut bulduğu bir devlet var. Bazı İsrailli siyasetçi müsveddelerinin "Büyük İsrail" hezeyanını sık sık tekrarladığını görüyoruz. İsrail'in komşu ülkelerdeki işgallerini genişletme çabaları bu hedefin somut birer tezahürüdür. İslam alemi, İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir. Diplomatik gayretlerimizi İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalı, İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap vermeleri için uluslararası hukuk mekanizmaları kullanılmalıdır" dedi.

'KOŞULSUZ DESTEK VERİYORUZ'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan şöyle söyledi: "Dünya kamuoyunun, bu toplantımızı İslam aleminin Katar'a koşulsuz desteğinin bir tezahürü olarak görmesi gerektiğinin altını çiziyorum. Alacağımız kararların, işte bu kalbi hissiyatımızı dünya kamuoyuna bir kez de yazılı olarak ilan etmesini temenni ediyorum. Türkiye olarak dost ve kardeş, müttefik ülkemiz Katar'ın her daim yanında olduğumuzu tekraren vurguluyorum."

YOĞUN DİPLOMASİ

BAŞKAN Erdoğan, zirve kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi. Erdoğan zirve kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.