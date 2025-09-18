Ünlü piyanist Fazıl Say'da Batı'ya sert tepki: "Gazze'de yapılan bir soykırımdır"

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Gazze'de yaşanan vahşete sessiz kalmayarak insanlık dramına dikkati çekerken Batı'yı sert sözlerle eleştirdi. Sanat dünyasının İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılara sessiz kalmasını eleştirirken "Gazze'de yapılan bir soykırımdır. Kendinize gelin, insan olun. Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız." dedi.

HABER MERKEZİ

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırıma sessiz kalan müzisyenleri sert sözlerle eleştirdi.

Ünlü sanatçı, şunları söyledi: "Batı ülkelerindeki klasik müzik kurumları o derece İsrail yanlısı ki, bu benim için utanılacak bir durum. Onlar da utanç duyacaklar. Huzurla uyuyamayacaklar.

Gazze'de yapılan bir soykırımdır. Kendinize gelin, insan olun. Biz bu cinayete sessiz kalmamalıyız."

Say, Filistin destekçelerinin "antisemitizm" ile suçlandığını vurgularken, "Utanç duyacaklar. Huzurla uyuyamayacaklar. "Bu çaresizliğe, haksızlığın bu kadarına sessiz kalmayın! Şimdi istediğiniz kadar konserimi iptal edebilirsiniz. Ben onurumla yaşamak istiyorum kalan ömrümü, siz istediğiniz konseri çalın, içinize siniyorsa!" dedi.

