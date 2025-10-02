ABD’de federal hükümet bütçe nedeniyle kapandı

ABD'DE federal hükümet, Senato'daki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle resmen kapandı. ABD'de federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açtı. Yeni mali yılın başlamasına saatler kala Senato, hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin sunduğu geçici bütçe tasarılarını onaylamadı. Senatörler, hükümete finansman sağlanmasını ve yaklaşık 1 trilyon dolarlık sağlık hizmetleri düzenlemesini içeren Demokratların desteklediği tasarıyı reddederken, Cumhuriyetçilerin desteklediği tasarı da yeniden oylamaya sunulsa da gerekli oy sayısına ulaşamadı. Yerel saatle gece yarısına kadar süren oylamalardan sonuç alınamayınca ABD federal hükümeti resmi olarak kapandı. Kongre geçici bütçe konusunda adım atana kadar federal hükümet, temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara verecek.