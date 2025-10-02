Almanya’da Oktoberfest’e yönelik bomba tehdidi

ALMANYA'NIN Münih Belediyesi'nden yapılan açıklamada, polisin, kent merkezinde düzenlenen Oktoberfest'e yönelik bomba tehdidi içeren bir not bulduğu belirtildi. Almanya'nın Münih kentinde güvenlik güçleri alarma geçti. Kentte sabah saatlerinde bir evde meydana gelen patlamanın ardından bomba paniği yaşandı. Münih Belediyesi'nden yapılan açıklamada, polisin, kent merkezinde düzenlenen Oktoberfest'e yönelik bomba tehdidi içeren bir not bulduğu aktarıldı. Münih kenti Belediye Başkanı Dieter Reiter, festival alanının yerel saat ile 17.00'ye kadar kapalı kalacağını bildirdi. Münih Polisi ise festival alanında arama yapılacağını söyleyerek, görevli kişilerin alanı terk etmesini istedi.