Bahçeli’den CHP’ye tepki: Millet iradesine saldırdılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin Meclis açılış oturumuna katılmama kararıyla ilgili konuştu. Bahçeli, "TBMM'nin komisyon ve genel kurul çalışmaları başlayacak. Temennim milletimizin akut ihtiyaç ve talepleriyle ilgili yasal düzenlemelerin süratle yapılması, belirginleşen sorunların muhtevalı şekilde ve mutabakat zemininde ele alınarak çözüme kavuşturulmasıdır" dedi.

"PROTESTO ALANI DEĞİL"

Türk milletinin hadim ve haysiyetli bir siyaset anlayışına, ahlaki temele dayanan yapıcı, sorumlu yasama faaliyetlerine layık olduğunu hatırlatan Bahçeli, "TBMM millet iradesinin tecelli mekanı, Milli Mücadele'nin tekmil, temin ve terakki mercii. Gazi Meclis gelişi güzel protesto alanı veya gafilce ikmal edilen siyasi pervasızlık sahası değil. Taşımış olduğu tarihi saygınlığa bağlılık ve riayet herkesin, bilhassa Meclis çatısı altında görev yapan muhterem milletvekillerinin ortak mesuliyet ve mükellefiyeti. Yapılan açıklamalar mucibince CHP'nin açılış oturumuna, hatta Cumhurbaşkanımızın bulunacağı resepsiyona katılmaması gayri ahlaki bir siyasi tavırdır. Bu tercih yalnızca Cumhurbaşkanımıza saygısızlık değil, TBMM'nin tarihsel mehabet ve müktesebatına, aynı şekilde demokrasinin ilke ve esaslarıyla Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır" diye konuştu. Bahçeli, "Bu vahim durum bir hakkın kullanımı değil, var olan milli ve demokratik hakların kundaklanması. Nitekim yapılan fahiş yanlışlara bir yenisi daha eklenecek. CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ve kuruluş temellerine karşı olduğunu belgeliyor. Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmaya peşinen tahammülsüzlük, üstelik Trump icazetli darbe iddialarının bizzat CHP Genel Başkanı ağzıyla telaffuzu siyasi aymazlık, daha ötesi demokrasiyi hiçe sayan totaliter ahlaksızlık" dedi.

"YANLIŞTAN DÖNMELİLER"

Bahçeli, "Yeni yasama yılının asılsız ve anlamsız meşruiyet tartışmalarının gölgesinde kalacak olması CHP'nin hapsolduğu kriz girdabının genişlediğini gösteriyor. Meşruiyeti sorgulanan Cumhurbaşkanımız yüzde 52 oyla seçildi. CHP, skandal yanlıştan dönecek cesaret, dirayet ve erdemi bilavasıta sergilemek durumunda. Tam tersi ısrar ve inat bu partinin erimesini daha da hızlandıracak" diye konuştu.