Son dakika: Canlı yayında Sumud Filosu’na baskın! Katil ve soykırımcı İsrail 37'si Türk 201 aktivisti alıkoydu

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na karşı yapılan fiziki müdahale devam ediyor.

İletişimleri yer yer süren aktivistler, İsrail ordusunun yasa dışı şekilde gemileri ele geçirmeye başladığını bildirmişti.

"BU BENDEN ALDIĞINIZ SON MESAJ OLABİLİR"

Türk Aktvist Emin Aydın ise 12 İsrail gemisinin 10 mil kadar yaklaştığı gemiye 10 dakika uzaklıkta olduğunu açıkladı. Aydın, "Yaklaşık 10 dk önce 6 mil açığımızda bekleyen 14-15 tane İsrail gemisi olduğunun haberini aldık. Bu benden aldığınız son mesaj olabilir. Bir müdahele bekliyoruz. Eğer bir müdahale olmazsa inşallah yarın Gazze kıyılarında olacağız" dedi.

Siyonist müdahalenin ardından Türkiye, gemilere saldırının masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi olduğunu açıkladı.

'HUKUKSUZ, BARBAR SALDIRI KABUL EDİLEMEZ'



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Sumud Filosu'na hukuksuz, barbar saldırı kabul edilemez", AK Parti Sözcüsü Çelik "Soykırımcı Netanyahu Hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı tüm insanlığa düşmanlıktır. Müdahale düşmanca ve barbarcadır" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ: BU SALDIRI TERÖR EYLEMİDİR

Dışişleri Bakanlığı, Sumud Filosu'na yönelik yapılan müdahaleye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir.

Şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırı, Gazze'yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı Netanyahu hükümetinin uyguladığı faşist ve militarist politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail'in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatıdır.

Söz konusu saldırının, Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesini ümit ediyoruz.

Seyahatin başından bu yana, filodaki katılımcılar arasında vatandaşları bulunan diğer ülkelerle eşgüdüm içinde hareket edilmektedir. Bu çerçevede, İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimler başlatılmaktadır. Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır.

BM ve ilgili tüm uluslararası kuruluşları, Gazze'ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz."