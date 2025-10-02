CHP İzmir’de ‘Tek adam’ dayatması kriz çıkardı

CHP İzmir'de İl Kongresi öncesinde Şenol Aslanoğlu tartışmaları gündeme oturdu. CHP İzmir İl Yönetim Kurulu'nun aldığı karar sonrası il kongresinin 17 Ekim Cuma günü yapılacağı açıklanmıştı. Bu kararın ardından CHP İzmir İl Yönetimi'nin yaptığı açıklamadaki 'Şenol Aslanloğu açılış konuşması yapacak' vurgusunun ardından. Genel Merkez'den 'tek aday Aslanoğlu olacak' dayatması olacağı öne sürüldü.

SERTEL: AYIP EDERSİNİZ

CHP İzmir İl Başkan Vekili Barış Özdemir'in 30 İlçe Başkanı ile yaptığı toplantıda 'Aslanoğlu dayatması'nın gerçek olduğu ortaya çıktı. CHP eski İzmir Milletvekili Atila Sertel ise konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sertel, "Ben Genel Merkez yöneticilerinin İzmir İ Başkanlığı seçiminde aday dayatacağına ihtimal vermiyorum. Eğer böyle bir dayatma söz konusu ise bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Mahallelerde delege seçimleri, ardından ilçe başkanlığı ve il delege seçimleri yapıldı. CHP'nin içinde insanlarımızın seçme ve seçilme hakkını uzun süredir uygulamayanlar şimdi de il başkanı tayini için karar alıyorlarsa bu parti tabanında ve İzmirlilerce tartışılır. Şenol Aslanoğlu'nu insan olarak severim, sayarım. Ancak bu arkadaşımızı dayatma ile aday yapmaya kalkışırsanız ona da ayıp etmiş olursunuz, CHP il delegelerine de ayıp etmiş olursunuz. Parti içinde demokrasi uygulamayanların ülkeye demokrasi getireceğiz diye bir iddiası olamaz. Bu nedenle tek aday dayatmasına inanmıyorum" sözleriyle partide yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.