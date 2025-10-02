Özgür Özel: Milli KAAN’ımız gücünü milletimizden alıyor

MİLLİ muharip uçağı KAAN'a özel açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "KAAN'ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden alıyor" dedi. CHP lideri Özel, sosyal medya hesabı üzerinden milli muharip uçağı KAAN'a destek veren dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Beraberindeki heyetle, KAAN'ın önünde poz verdikleri toplu fotoğrafı paylaşan Özel, "1973'de başlayan büyük yolculuk engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN'ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN'ın arkasındayız" ifadelerini kullandı.