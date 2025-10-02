Sumud Filosu yüksek riskli bölgeye giriş yaptı: Katil israil tehdit etti! Gazze için ölümü göze aldılar!

Gazze'ye insani yardım malzemeleri taşıyan ve onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, daha önceki gemilerin İsrail saldırısı ve engellemelerine uğradığı bölgeye girdikleri açıklandı. Ayrıca, filonun 'yüksek alarm' durumuna geçtikleri ve gönüllülerin can yeleklerini giydikleri bildirildi.

DRONLAR TACİZE BAŞLADI

Gemideki gönüllüler, filonun yakınında İsrail Donanması'na ait geminin olduğunu ve zaman zaman insansız hava araçları ile taciz edildiklerini belirtti. Filo sözcüsü Wael Naouar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yüksek riskli bölgeye yaklaşık 6 mil önce girdiklerini belirtti. Naouar, Gazze'ye 144 deniz mili mesafe kaldığını aktararak, "Gemilerimizin üzerindeki İHA sayısı iki katına çıktı, internet ve radyo bağlantılarında olağandışı kesintiler yaşanıyor. Müdahale bu gece mi olur, yarın mı olur bilmiyoruz ama hepimiz hazırız" ifadelerini kullandı. Can yeleğiyle bir video paylaşan Muğlalı Aktivist Ayçin Kantoğlu ise, "Bizim yer aldığımız tekne gece boyunca 2 kez kuşatıldı. Teknede alarmlar çaldı ve bizler pozisyonumuzu aldık. Bir İsrail teknesini ben de gördüm. Etrafımızda bir tur attı ve sonra gerileyip görüş alanımızdan çıktılar. Biraz uyuduktan sonra kalktık ve nöbete başladık" dedi.

"MORALİMİZ ÇOK YÜKSEK"

Kantoğlu, "Moralimiz iyi ve Gazze'ye ulaşmak istiyoruz. Karaya çıkmak için de planlamalar yapıldı. Bizim amacımız beraberimizde getirdiğimiz yardımları onlara ulaştıracak mesafeye kadar ilerlemek. İsrail tekneleri görünmeden telefonlarımız kesiliyor. Radyo frekansına da girip orada da bir takım çağrılar yapıyorlar. Girit açıklarında drone saldırıları yaparken Abba şarkıları dinletmişlerdi. Eğer müdahale yakınsa böyle şeyler yapıyorlar. Ancak şu anda iyiyiz ve bir sorun yok. Artık Gazze'ye çok yaklaştık. Hazırız. Pozisyonumuzu aldık. Benim bulunduğum SİRUS gemisi Alma gemisinden sonra en büyük gemi. Onun ardından bize de müdahale edeceklerini düşünüyoruz. hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı. Filodaki Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih ise, "Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi bekliyorduk. Büyük ihtimalle bu gece olacak. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor" dedi.

46 ÜLKEDEN 497 CESUR YÜREK

SOYKIRIMCI İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye giden filoya en çok katılım Türkiye'den. Gazze'ye yaklaşan Küresel Kararlılık Filosu'nda 46 ülkeden 497 aktivist bulunuyor. Filoya en fazla katılım ise 56 kişi ile Türkiye'den. Olumsuz hava şartları nedeniyle tekneden tahliye edilen ve Marmaris'e getirilen Fransız aktivist Emel Chaffi Boughani "Türkiye birçok devletten daha çok Gazze halkının yanında, Allah razı olsun" diye konuştu. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir" bilgisini verdi.