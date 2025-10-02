Tapu işlemlerinde 65 yaş krizi! Vatandaş tepkili: Bu eziyete son verin

ŞÜPHE YOKSA RAPORA GEREK YOK 65 yaş üstü rapor talebi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün de gündemine düştü. Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine resmi web sayfasında "Tapu İşlemlerinde Sağlık Raporu İstenmesi konusu" başlığıyla açıklama yapan müdürlük, şu ifadelere yer verdi: "Tapu müdürlüklerine yapılan başvurularda işlem gerçekleştirilmesi sırasında, özellikle ileri yaşlarda bulunma ya da normal olmayan davranışlarda bulunulması gibi durumlarda istemde bulunan kişi ya da kişilerin ayırt etme gücüne sahip olup olmadıkları incelenir. Müdürlük söz konusu incelemeyi istem sahibinin ifade, tavır ve davranışlarından yola çıkarak gerçekleştirir. Verilen cevaplar ayırt etme gücüne sahip olduğu konusunda şüphe oluşturmuyor ise istem sahibinden sağlık raporu istenmesine gerek yoktur."

BU EZİYETE SON VERİN

TAPU işlemlerinde rapor istenmesi nedeniyle yaşanan sorunlar şikâyet platformlarına da taşındı. Bir vatandaş, "67 yaşındayım. Akli melekelerim yerinde. Ancak evimi satabilmem için rapor istendi. Bu tavır zaten çok rahatsız edici. Rapor almak için hastaneye gittim aldım ancak bu sefer de tapuya yetişemedim. Yeniden rapor istediler. Evimi satmak için bu kadar strese gireceğim aklıma gelmezdi. Bu eziyete son verin" ifadelerini kullandı.

KAMU DENETÇİLİĞİ'NE ŞİKAYET EDİN

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tapu işlemlerinde inisiyatifin tapu müdürlüklerinde olduğunu belirterek, "Ancak müdürler genellikle işleri memurlara devrediyor. Memur da kendini sağlama almak için 65 yaşı görür görmez rapor istiyor" dedi. Bu durum nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ve Kamu denetçiliği birimine şikâyette bulunmasını önerdi. Uzayan süreçler nedeniyle alım-satım sürecinde zarara uğrayan kişilerin olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, "Mesela vatandaş alıcıyı bulmuş ancak rapor nedeniyle süreçleri uzamış. Diyelim ki 10 milyon TL'ye evini satıyor ancak uzayan süreç nedeniyle alıcı gidiyor ve bir ay sonra aynı evi 8 milyon TL'ye satmak zorunda kalıyor. Arada 2 milyon TL'lik zarar oluşuyor. Bu zararın da tanzimi için de şikâyette bulunabilir. Aynı zamanda savcılığa da memurun görevini yapmaması gerekçesiyle suç duyurusunda bulunabilir" diye konuştu.