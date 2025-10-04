İtalya’da Filistinliler için başlayan greve binlerce destek

İTALYA'NIN en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) organizasyonunda ülkenin tüm büyük şehirlerinde yürüyüşler yapıldı. En büyük iki sendika olan CGIL ve Taban Sendikaları Birliği'nin (USB) çağrısıyla dün gerçekleştirilen grev ise özellikle eğitim ve ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Gazze'deki gayrimeşru İsrail ablukasının kırılması için İtalyan vatandaşlarının da katıldığı Küresel Sumud Filosu'nun İsrail güçleri tarafından saldırıya uğramasına tepki olarak bugün gerçekleştirilen grev çerçevesinde İtalya genelinde protestolar düzenlendi. Protestolara destek veren binlerce kişi, sokaklara döküldü. Başkent Roma'da Filistin ve sendikaya ait bayraklar taşıyan göstericiler, şehir merkezinde Piazza Vittorio'dan Roma Termini Tren İstasyonu'na yürüdü. Polis, başkentteki gösteriye 60 binden fazla kişinin katıldığını açıkladı. Milano'da tertiplenen gösterinin organizatörleri ise yürüyüşe 100 binden fazla kişinin katıldığı bilgisini paylaştı.