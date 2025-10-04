Yunanistan, koca Piri Reis’ten rahatsız oldu

Ankara ve Atina 2023 yılında problemlerin çözümünde diyalog ve diplomasiyi işaret eden bir süreç başlattı. Süreçte istişari görüşmeler dahil olmak üzere ikili mekanizmalar işletilirken, Yunanistan, rasyonellikten uzak kıta sahanlığı iddialarını sürdürüyor. Yunanistan, silahsız kalması gereken "gayrıaskeri statüdeki" adalarda askeri araç gereç bulundurmaya direnirken, Ankara'nın bilimsel çalışmalarını dahi engelleme çabasına girişiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren "Koca Piri Reis" araştırma gemisi, Ege Denizi'nde Santorini Adası yakınında meydana gelen depremlerin Türkiye'yi de etkileme ihtimaline karşı su kütlesinde hidrografik araştırma yapacak. GKRY de 20 Eylül'de seyir duyurusu mesajlarıyla, Norveç bayraklı "Ramform Hyperion" adlı geminin Kıbrıs Adası'nın güneyindeki ve Kıbrıs Türklerinin de eşit hak sahibi olduğu kıta sahanlığında sismik araştırmalar yürüteceğini açıkladı. Belirtilen saha, KKTC'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına tahsis ettiği hidrokarbon ruhsat sahalarını da kapsıyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "KKTC ve ülkemizce, bahse konu geminin faaliyetlerine karşı gerekli protestolar yapılmıştır" bilgisini verdi.