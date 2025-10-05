Aktivistlerin tahliyesinde Türkiye farkı!

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından hukuksuzca baskın düzenlenerek gemilere el konuldu. Türkiye, filo yola çıktığı ilk andan itibaren gelişmeleri anbean takip etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun telefon diplomasisi sonucunda, 36'sı Türk vatandaşı olmak üzere 137 filo katılımcısı dün İstanbul'a getirildi.

137 AKTİVİST GETİRİLDİ

Dışişleri Bakanlığı, Durum İzleme Merkezi ve kriz masası 7 gün 24 saat esasında gelişmeleri hassasiyetle takip etti. Tel Aviv'de büyükelçi bulunmuyor, ancak bu gibi durumları organize etmek adına konsolosluk görevlileri mevcut. İsrail'in teknelere el konulmasının hemen ardından konsolosluk görevlileri devreye girdi. Filonun avukatları ve diğer ilgili ülke büyükelçilikleriyle de eş güdüm içerisinde çalışıldı. Elde edilen bilgiler filodaki vatandaşların aileleriyle hızlı şekilde paylaşıldı. Filoda yer alan vatandaşlar diğer ülke aktivistleriyle beraber 2 Ekim'de Aşdod Limanı'nda karaya çıkarıldı. Buradaki idari işlemlerin ardından İsrail'in güneyinde yer alan gözaltı merkezine kademeli olarak nakledildiler. Cuma günü konsolosluk görevlileri vatandaşlarla ilk kez bu gözaltı merkezinde bir araya geldi. Yaklaşık 8 saat konsolosluk görevlileri orada kaldı. Bu vatandaşlarla ilk kez kurulan doğrudan temas oldu. Burada genel sağlık durumlarından haberdar olundu ve aileleri bilgilendirildi. Vatandaşların İsrail'den en hızlı ve en sağlıklı şekilde tahliye edilmesi için çeşitli alternatifler üzerinde duruldu. Bu planlar arasında vatandaşların dün özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye getirilmesi de vardı. Yoğun temaslar neticesinde bu seçenek hayata geçti. Uçak dün öğleden sonra 36'sı Türk vatandaşı olmak üzere 137 filo katılımcısını İstanbul'a getirdi. İsrail'de tutulan vatandaşların Türkiye'ye transferi için tahsis edilen Türk Hava Yolları uçağında, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşları da yer aldı.