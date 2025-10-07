Futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan için 342 yıl hapis cezası istendi. Yüksek karlı, güvenilir bir fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi isimlerin de bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı öne sürülen eski banka müdürü Erzan'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, bankanın eski genel müdürü Hakan Ateş ve eski genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu'nun beraatleri istendi. Duruşmada Erzan, gözyaşlarına hakim olamayarak "910 gündür tutukluyum. Lütfen hakkaniyetli davranın, size yalvarıyorum. Böyle bir sistem olmadığını, para kazandırma niyetiyle hareket etmediğimi bilin" iddiasında bulundu.