Son dakika... Suikaste uğrayan Avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı: Kafasına, omzuna ve sol koluna...

Avukat Serdar Öktem İstanbul Zincirlikuyu'da aracıyla seyir halindeyken, başka araçtan inen 4 saldırgan tarafından kalaşnikoflu saldırıya uğradı.
Avukat Serdar Öktem'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporu ortaya çıktı.
OTOPSİ RAPORU ÇIKTI
Serdar Öktem için Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporu ortaya çıktı. Öktem'in hastaneye giriş yaptığı sırada ölü olduğu ve hayata geri döndürülemediği belirtilerek ölüm saati kayıtlara 17:45 olarak geçti. Öktem'in vücudundan 1'i mermi olmak üzere en az 4 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası tespit edildiği, bunların kafa, omuz ve sol kol bölgelerine isabet ettiği raporda kaydedildi.
KAFATASI, YÜZ KEMİK KIRILMASI
Söz konusu bu yaralanmaların her birinin öldürücü nitelikte olduğu ifade edilirken, Öktem'in ölüm nedeni "Ateşli silah saldırısı yaralanmasına bağlı kafa tası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin dokus harabiyeti ve büyük damar yaralanması" olarak kayıtlara geçti.