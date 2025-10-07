Son dakika... Suikaste uğrayan Avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı: Kafasına, omzuna ve sol koluna...

OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Serdar Öktem için Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporu ortaya çıktı. Öktem'in hastaneye giriş yaptığı sırada ölü olduğu ve hayata geri döndürülemediği belirtilerek ölüm saati kayıtlara 17:45 olarak geçti. Öktem'in vücudundan 1'i mermi olmak üzere en az 4 adet ateşli silah mermi çekirdeği parçası giriş yarası tespit edildiği, bunların kafa, omuz ve sol kol bölgelerine isabet ettiği raporda kaydedildi.