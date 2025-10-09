Başkan Erdoğan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde; MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Kabulde, Türkiye-Irak ilişkileri, IKBY ile iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgede huzur ve istikrarı hedeflediğini, Irak'ın bölgedeki şiddet sarmalından uzak tutulmasının kritik önemde olduğunu, IKBY'nin de bu yönde attığı adımları takip ettiğimizi ifade etti.

Başkan, Irak'ta yapılacak Temsilciler Meclisi seçimlerinin tüm Irak halkına hayırlı olmasını dilediğini ve Irak'ın huzur ve güvenliğini ülkemizden ayrı görmediğini vurguladı.

Erdoğan, Irak Merkezi Hükümeti ile IKBY arasında petrol alanında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını, Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili uzlaşının da kısa vadede sağlanmasının tüm bölgenin menfaatine olacağını kaydetti.

Başkan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinin başarıya ulaşmasında kararlı olduklarını, IKBY'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğine yönelik desteğinin devamını önemli gördüğümüzü belirtti.