Başkan Erdoğan memleketi Rize’de

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kardeşlerim bu aralar Rize'de maalesef aldığımız felaket haberleri bizleri üzdü. Bu afette daha çok heyelanlar oldu. Bu heyelan bölgelerini gezip görme imkanımız olacak. TOKİ'nin yapmış olduğunu konutları gördüm bundan dolayı mutlu oldum. Şehir hastanemizin de inşaatı devam ediyor. Güneysu'daki hastanemizin de inşaatı sürüyor.

Şimdiden cumamız mübarek olsun. Gerek bakan arkadaşlarım gerek milletvekili arkadaşlarımla beraber şimdi Rize'deyiz.