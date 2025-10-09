Özgür Özel "Gurur duyuyorum" dedi: CHP'li belediyeler çöp ve susuzlukla boğuşuyor!

Bu gelişmelerin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'yi "vizyonsuzluk ve beceriksizlikle" suçlayarak, "Bu mu sizin yönetim anlayışınız Sayın Özel?" dedi. Sosyal medyada da "Özgür Özel başka ülkede mi yaşıyor?" ve "Kokuyu takip et İzmir'e gel" yorumları öne çıktı.